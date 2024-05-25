Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о поражении бело-голубых в матче с «Краснодаром» (0:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

«У нас не было установки играть на ничью. Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Надо отдать должное «Краснодару», что они вышли и за последние семь матчей были самыми мотивированными. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча. С нами сыграло злую шутку то, что мы могли сыграть вничью и добиться нужного результата», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.