Константин Тюкавин ответил, влияют ли на него слухи о переходе в Европу

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения в в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос о влиянии слухов о переходе в европейский клуб на его игру.

— Влияют ли слухи о Европе на тебя?

— Это вы пишете. Никто информации не подтверждает, но вы пишете, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны мадридского «Атлетико».