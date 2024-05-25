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Константин Тюкавин ответил, влияют ли на него слухи о переходе в Европу

Константин Тюкавин ответил, влияют ли на него слухи о переходе в Европу
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения в в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос о влиянии слухов о переходе в европейский клуб на его игру.

— Влияют ли слухи о Европе на тебя?
— Это вы пишете. Никто информации не подтверждает, но вы пишете, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны мадридского «Атлетико».

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