Георгий Джикия: было бы приятнее, если бы чемпионом стал «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Георгия Джикия высказался об очередном чемпионстве «Зенита», а также предположил, когда красно-белые смогут выиграть чемпионат России.

— Заслуженный чемпион?

— Раз «Зенит» стал чемпионом, значит он чемпион страны. И всё.

— Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?

— Мне было бы приятнее, если чемпионом стал «Спартак».

— Есть понимание, когда «Спартак» сможет стать чемпионом?

— Будет новый сезон. Наверное, будет обновления состава — в клубе будут изменения. Уже потом будет справедливо делать какие-то выводы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.