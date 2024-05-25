Нападающий «Локомотива» Глушенков — лучший ассистент РПЛ сезона-2023/2024

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Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим ассистентом завершившегося сегодня, 25 мая, сезона Российской Премьер-Лиги. В 29 сыгранных матчах Глушенков оформил 16 голевых передач.

Второе место в списке лучших ассистентов турнира занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, в активе которого девять голевых передач. Тройку лидеров замкнул бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

«Локомотив» по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял четвёртое место, набрав 53 очка.