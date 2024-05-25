«Зенит» выразил отдельную благодарность игрокам за особый вклад в завоевание второй звезды

Пресс-служба «Зенита» опубликовала заявление на официальном сайте клуба, в котором выражается отдельная благодарность игрокам за особый вклад в завоевание второй звезды на эмблеме за 10 побед в чемпионате.

«Клуб принял решение отметить памятными подарками футболистов, на протяжении нескольких сезонов являвшихся стержнем команды, которая отстаивала звание чемпионов России.

За вклад в завоевание второй звезды и трофеев клуба на протяжении пяти чемпионских сезонов отмечены Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Вильмар Барриос и Далер Кузяев. Также клуб благодарит Дугласа Сантоса, который присоединился к команде в июле 2019 года, на его счету четыре «золотых» сезона, Кубок России и четыре Суперкубка России. Из года в год игроки доказывали свою верность клубу и городу и навсегда останутся его легендами», — говорится в заявлении клуба.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.