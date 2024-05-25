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Сафонов: у «Краснодара» было много шансов быть ближе к чемпионству РПЛ

Сафонов: у «Краснодара» было много шансов быть ближе к чемпионству РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что у южан было много шансов быть ближе к чемпионству РПЛ.

«Результат матча с «Динамо», безусловно, является хорошим, потому что у клуба не было лучше результата. Только бронза, а сейчас серебро. Всё-таки это хороший результат для команды. Но вопрос в другом – у нас было много шансов быть ближе к чемпионству. Это был действительно тяжёлый турнир, который показал, что любая команда может отобрать очки у любой другой команды.

Понятно, что всем хотелось чемпионства. Все хотели и верили, даже в последние секунды этого матча. Но чего-то не хватило. Это в плане упущенных возможностей в прошлых матчах. Поэтому сегодня все расстроены, потому что понимали, что шансы есть. Я не знал, как развивался счёт в Питере. Опять же мы сами виноваты в своих возможностях», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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