Георгий Джикия высказался о словах агента Шпинёва в адрес «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о словах своего агента в адрес «красно-белых».

— Ваш агент сказал несколько замечаний в адрес клуба. Обговаривал ли он с вами это?

— Если вам интересно как я попрощался, то это все видели. То, что Вадим высказывался — это его мнение. Он взрослый человек, имеет право говорить. Когда вы спрашиваете меня — я говорю от своего лица. Когда спрашиваете Вадима, то он говорит за себя и то, как считает. Если вас интересует какой-то ответ от меня, то задувайте — я отвечу, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Георгий принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия может присоединиться к «Локомотиву».