Георгий Джикия высказался о своём будущем

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия ответил на вопрос о ближайшем будущем. Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения этого сезона.

— Получается, что вы остаётесь в России?

— Как даст бог. Посмотрим.

— Есть ли продвижения по поводу будущего?

— Самое главное было сегодня, так скажем, закончить официально всё. И уже двигаться дальше. Что касается моего будущего, наверное, завтра-послезавтра будем предпринимать меры, работать и двигаться дальше, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.