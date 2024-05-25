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Джикия: чемпионат стабилизировался — у нас страсти вверху и внизу турнирной таблицы

Джикия: чемпионат стабилизировался — у нас страсти вверху и внизу турнирной таблицы
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об итогах минувшего сезона РПЛ.

«Конечно, следил за концовкой чемпионата. Не будем лукавить, было интересно, как закончится чемпионата. То, что «Зенит» одержал победу, такой исход тоже мог быть. И он произошёл.

Раз такая плотность и такие страсти до окончания чемпионата: внизу команды борются и вверху непонятно кто чемпион — чемпионат стабилизировался в этом плане», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 первое место в турнирной таблице РПЛ занял «Зенит», который записал на свой счёт 57 очков. Вторым стал «Краснодар» (56 очков), а третьим — московское «Динамо» (56 очков). «Спартак» (50 очков) финишировал пятым.

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