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Мане вложил € 270 тыс. в строительство школы в родной деревне в Сенегале

Мане вложил € 270 тыс. в строительство школы в родной деревне в Сенегале
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане продолжает оказывать финансовую помощь родной деревне в Сенегале.

В настоящее время в деревне идёт строительство школы, которое спонсирует 27-летний футболист. На постройку учебного заведения Мане выделил € 270 тыс.

Ранее Садио оплатил строительство больницы и проспонсировал содержание футбольного стадиона на родине. Также форвард оказывает финансовую поддержку особо нуждающимся семьям.

Мане начал профессиональную карьеру в составе «Меца» в 2010 году. После двух лет во Франции нападающий отправился в «Ред Булл Зальцбург», откуда ещё спустя два года перешёл в «Саутгемптон». В 2016 году игрока приобрёл «Ливерпуль», с которым он в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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