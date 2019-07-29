Мане вложил € 270 тыс. в строительство школы в родной деревне в Сенегале

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане продолжает оказывать финансовую помощь родной деревне в Сенегале.



В настоящее время в деревне идёт строительство школы, которое спонсирует 27-летний футболист. На постройку учебного заведения Мане выделил € 270 тыс.



Ранее Садио оплатил строительство больницы и проспонсировал содержание футбольного стадиона на родине. Также форвард оказывает финансовую поддержку особо нуждающимся семьям.

Мане начал профессиональную карьеру в составе «Меца» в 2010 году. После двух лет во Франции нападающий отправился в «Ред Булл Зальцбург», откуда ещё спустя два года перешёл в «Саутгемптон». В 2016 году игрока приобрёл «Ливерпуль», с которым он в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.