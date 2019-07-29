Стерлинг: в «Манчестер Сити» много хороших кандидатов на роль капитана

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сообщил, что он не будет требовать роль капитана команды, которая стала вакантной из-за ухода многолетнего лидера Венсана Компани.
«Капитанская повязка это не то, о чём я думаю в данный момент. Это должно быть естественно, вы не можете заставить назначить вас капитаном. Думаю, что тренер и мы, игроки, сделаем правильный выбор. У нас много хороших кандидатов.
Давид Сильва играет за «Манчестер Сити» уже бог знает, сколько лет. Он живёт в Англии дольше, чем я! Есть де Брёйне, Фернандиньо, Агуэро", — приводит слова Стерлинга The Independent.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, защитив чемпионский титул, завоеванный в сезоне-2017/18. В новом сезоне «горожане» стартуют в АПЛ гостевой встречей с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 10 августа.
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