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Агент Карлиньоса: переговоров с «Локомотивом» нет, приоритетом было «Динамо»

Агент Карлиньоса: переговоров с «Локомотивом» нет, приоритетом было «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Пауло Афонсо, агент бразильского полузащитника «Лугано» Карлиньоса, сообщил, что он не вёл переговоров с «Локомотивом», а приоритетом для его клиента было «Динамо».

«Переговоров с «Локомотивом» нет. Нашим приоритетом было московское «Динамо». Игрок думал именно об этом клубе. Мы терпеливо ждали, но «Динамо» не продвигается дальше. Мы работаем профессионально. Я веду дела футболистов в Португалии, Испании и Италии. Я знаю, что Карлиньос был бы очень полезен в России. Он мог бы выступать в основе и приносить пользу любой команде РПЛ.

Изначально «Динамо» было тотальным приоритетом, но сейчас мы прорабатываем и другие варианты. Если «Динамо» снова будет позиционировать себя в переговорах, безусловно, мы вернёмся к этой опции», — сказал Афонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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