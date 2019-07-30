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«Спартак» исключил Фернандо из заявки на сезон

«Спартак» исключил Фернандо из заявки на сезон
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо, вероятно, в ближайшее время покинет клуб.

Согласно информации на официальном сайте Российской Премьер-Лиги, накануне, 29 июля, красно-белые исключили 27-летнего футболиста из своей заявки на сезон-2019/20.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандо заинтересован «Бэйцзин Гоань». Также появлялась информация о возможном переходе бразильца в «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за него € 20 млн.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

Фернандо может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань»
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