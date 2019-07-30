Самедов готов занять пост спортивного директора «Спартака». Он бы вернул Карреру

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, сегодня, 30 июля, объявивший о завершении профессиональной карьеры, выразил готовность занять управляющую должность в московском клубе и вернуть экс главного тренера команды Массимо Карреру.



«Возвращение Карреры? В руководстве «Спартака» много умных людей. Они разберутся. Хочу ли я занять пост спортивного директора «Спартака»? Я готов! Думаю, я бы нанял Массимо. Логика в том, что он дал результат и что его любят болельщики. Почему его уволили? Я так понимаю, не устраивал результат», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».



Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпиона России, а также стали обладателями Суперкубка страны.



Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.

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