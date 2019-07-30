«Палмейрас» согласовал трансфер нападающего «Спартака» Адриано

«Палмейрас» договорился о трансфере бразильского нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, сообщает журналист Джан Одди в своём «твиттере».

По данным источника, форвард подпишет с бразильским клубом четырёхлетнее соглашение. Условия трансфера не разглашаются. В ближайшее время форвард должен расторгнуть со «Спартаком» контракт, который действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется другой бразильский клуб — «Фламенго». Проблемой для осуществления сделки может стать закрытие трансферного окна в Бразилии уже 31 июля.



В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча.