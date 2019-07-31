Сеферович продлил контракт с «Бенфикой»

Швейцарский нападающий «Бенфики» Харис Сеферович продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до лета 2024 года.

Если фото недоступно, его можно посмотреть на официальной странице «Бенфики» в социальной сети «Твиттер».

Сеферович перешёл в стан португальской команды в июне 2017 года из немецкого Айнтрахта, за который выступал с 2014 по 2017 год, сыграв 87 матчей и забив 17 голов. В составе «Бенфики» 27-летний швейцарец боснийского происхождения принял участие в 51 матче, где сумел забить 27 мячей и сделать 9 голевых передач. Также Сеферович выступал за «Реал Сосьедад», «Фиорентину», а также за швейцарский «Грассхопперс».