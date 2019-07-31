Тихонов: с игровой точки зрения уход Глушакова — это потеря для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об уходе из команды полузащитника Дениса Глушакова, который на правах свободного агента перешёл в «Ахмат».

«После ухода Глушакова обстановка в „Спартаке“ стала спокойнее. Болельщикам спокойнее стало в этом плане. Посмотрим, какой будет результат. Но с игровой точки зрения это потеря», — приводит слова Тихонова «Российская газета».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в свой актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в семи встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.