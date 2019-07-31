Малком пройдёт медобследование в «Зените» 2 августа

Вингер «Барселоны» Малком пройдёт медицинское обследование в «Зените» 2 августа, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации источника, сегодня, 31 июля, спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта согласовал с каталонским клубом условия перехода 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильца составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет. В «Зените» вингер будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.