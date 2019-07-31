Шюррле прибыл на медосмотр в «Спартак»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле находится в Москве и уже проходит медосмотр в «Спартаке», сообщает sport.sky.de.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год. Семья футболиста не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».