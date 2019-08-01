Геркус: в России только два суперклуба — «Зенит» и «Спартак»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выделил два суперклуба в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» — это суперклуб. У нас в стране таких два — «Зенит» и «Спартак». Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности», — приводит слова Геркуса Metaratings.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.
Ранее красно-белые арендовали полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
Геркус: Шюррле принесёт пользу «Спартаку», если не утратил мотивацию
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