Геркус: в России только два суперклуба — «Зенит» и «Спартак»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выделил два суперклуба в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» — это суперклуб. У нас в стране таких два — «Зенит» и «Спартак». Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности», — приводит слова Геркуса Metaratings.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.

Ранее красно-белые арендовали полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.