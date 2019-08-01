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Геркус: «Краснодару» по силам дойти до полуфинала Лиги Европы

Геркус: «Краснодару» по силам дойти до полуфинала Лиги Европы
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы.

«Я на своем уровне слышу про трансферы «Краснодара». Они замечательно проводят кампанию. «Быки» замахнутся на медали в чемпионате, а в Европе весной они могут пройти очень далеко. Состав у «Краснодара» шикарный подбирается. В Лиге Европы им по силам дойти до полуфинала, если сразу не попадется гранд», — приводит слова Геркуса Metaratings.

После трёх туров «Краснодар» набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший выступит в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.

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