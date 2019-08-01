Почеттино: для «Тоттенхэма» было важно завершить турнир на мажорной ноте

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в финальном матче предсезонного турнира Audi Cup. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).

«Я очень доволен игрой своей команды в течение обоих дней. Для нас было важно завершить турнир на мажорной ноте. Мы счастливы, что смогли победить в этом турнире Победа во время предсезонной подготовки всегда идёт на пользу», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Баварии».

Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3.

В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».