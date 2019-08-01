Роналду продал Пепе свой особняк с большой скидкой
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продал свой особняк на родине своему партнёру по национальной команде Пепе. Как сообщает The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за £ 3,5 млн семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой — всего за £ 2,3 млн.
Особняк в Гереме имеет площадь около 800 квадратных метров, одна из его достопримечательностей — красивый вид на живописную реку Кавадо.
Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье по соседству с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вилла для отдыха обойдётся португальскому футболисту £ 1,3 млн (около € 1,45 млн).
Роналду собирается стать соседом Макгрегора, купив виллу за £ 1,3 млн
- 1 августа 2019
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