Роналду продал Пепе свой особняк с большой скидкой

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продал свой особняк на родине своему партнёру по национальной команде Пепе. Как сообщает The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за £ 3,5 млн семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой — всего за £ 2,3 млн.

Особняк в Гереме имеет площадь около 800 квадратных метров, одна из его достопримечательностей — красивый вид на живописную реку Кавадо.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье по соседству с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вилла для отдыха обойдётся португальскому футболисту £ 1,3 млн (около € 1,45 млн).