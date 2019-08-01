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Самба Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форест»

Самба Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форест»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Самбы Соу в «Ноттингем Форест».

«Мы благодарим Соу за годы, проведённые в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба!» — говорится в сообщении бело-голубых.

Соу является воспитанником «Ланса», за основную команду которого выступал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в турецкий клуб «Кардемир Карабюкспор». Спустя два года Самба перешёл в «Кайсериспор», а в 2017 году стал футболистом «Динамо». С 2009 по 2017 год хавбек вызывался в сборную Мали.

В прошлом сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 8 жёлтых карточек.

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