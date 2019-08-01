Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»
Футбол / Италия 0

«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леао.

Россонери заключили с 20-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Условия трансфера на разглашаются, однако ранее сообщалось, что форвард обойдётся итальянскому клубу в € 35 млн. По информации СМИ, «Лилль» сохранит за собой 20% суммы возможного последующего трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что на Леао также претендовал «Наполи». Рафаэл выступал за «Лилль» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах французского национального чемпионата (16 — в основном составе), забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»
«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»
Фото: Официальный сайт ФК «Милан»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент