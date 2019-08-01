«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»
«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леао.
Россонери заключили с 20-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Условия трансфера на разглашаются, однако ранее сообщалось, что форвард обойдётся итальянскому клубу в € 35 млн. По информации СМИ, «Лилль» сохранит за собой 20% суммы возможного последующего трансфера игрока.
Ранее сообщалось, что на Леао также претендовал «Наполи». Рафаэл выступал за «Лилль» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах французского национального чемпионата (16 — в основном составе), забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.
«Милан» объявил о переходе Леао из «Лилля»
Фото: Официальный сайт ФК «Милан»
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