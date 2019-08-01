Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, ныне имеющий статус свободного агента, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своём «твиттере» Transfer Merkezi.
Согласно информации источника, 29-летний вратарь уже прошёл медицинское обследование в турецком клубе. В ближайшее время он подпишет с «Газиантепспором» контракт сроком на два года.
Последним клубом Лодыгина был «Зенит». В стан сине-бело-голубых он перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба он провёл два матча в греческой Суперлиге, в которых пропустил один гол.
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