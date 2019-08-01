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«Реал» возобновил интерес к ван де Беку, Зидан настаивает на трансфере Погба

«Реал» возобновил интерес к ван де Беку, Зидан настаивает на трансфере Погба
Футбол / Англия 0

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает Marca.

Согласно информации источника, руководство «сливочных» одобряет подписание 22-летнего хавбека амстердамского клуба, трансфер которого оценивается в € 60 млн. Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает настаивать на приобретении Поля Погба у «Манчестер Юнайтед». Французский специалист рассматривает соотечественника в качестве единственного варианта для укрепления середины поля своей команды и считает, что клуб должен подписать его любой ценой. На «Сантьяго Бернабеу» понимают, что в переговорах с «МЮ» максимум на что можно рассчитывать, так это на снижение цены за игрока до € 150 млн. Но даже такую сумму в «Реале» не готовы платить за Погба, считая её чрезмерно высокой.

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