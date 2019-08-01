«Реал» возобновил интерес к ван де Беку, Зидан настаивает на трансфере Погба

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает Marca.
Согласно информации источника, руководство «сливочных» одобряет подписание 22-летнего хавбека амстердамского клуба, трансфер которого оценивается в € 60 млн. Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает настаивать на приобретении Поля Погба у «Манчестер Юнайтед». Французский специалист рассматривает соотечественника в качестве единственного варианта для укрепления середины поля своей команды и считает, что клуб должен подписать его любой ценой. На «Сантьяго Бернабеу» понимают, что в переговорах с «МЮ» максимум на что можно рассчитывать, так это на снижение цены за игрока до € 150 млн. Но даже такую сумму в «Реале» не готовы платить за Погба, считая её чрезмерно высокой.
- 1 августа 2019
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:01
-
14:50
-
14:46
-
14:34
-
14:25
-
14:17
-
14:04
-
13:57
-
13:33