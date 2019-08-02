Махмудов: «Нефтчи» не дал «Арсеналу» показать свою игру

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Очень хорошо сыграли в обороне. Мы не дали сопернику показать свою игру. При этом, хорошо контратаковали. Могло случиться всё, что угодно. Но мы не давали им шансов в атаке.

В первом тайме в ворота гостей должны были назначать пенальти? В моменте с участием Рауфа Алиева мяч слишком близок был к руке, так что не считаю это нарушением правил. Второй эпизод не увидел.

Поведение Григалавы? Мы играли в одной команде и я его хорошо знаю. Он эмоциональный человек. А в игре бывает всё, что угодно», — приводит слова Махмудова Azerisport.

В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.

Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.