«Тоттенхэм» может перехватить Бруну Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш, которого хочет заполучить «Манчестер Юнайтед», может перейти в другой английский клуб.
Как сообщает Sky Sports, в борьбу за 24-летнего футболиста включился «Тоттенхэм Хотспур». Более того, «шпоры» уже начали переговоры о трансфере хавбека — накануне, 1 августа, представитель клуба провёл встречу с руководством «Спортинга» в Лиссабоне.
При этом, по словам издания, Фернандеш является для «Тоттенхэма» альтернативным вариантом на случай срыва перехода Джовани Ло Чельсо из «Бетиса».
Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти) и 13 результативных передач. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
- 2 августа 2019
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