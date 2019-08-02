В «Манчестер Сити» ответили на слова Клоппа про «Воображляндию» топ-клубов

Главный операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада прокомментировал заявление главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, выразившего мнение, что постоянные вложения в трансферы себе могут позволить лишь четыре клуба, и «горожане» входят в их число.
«Слова Клоппа стали для нас небольшим сюрпризом. Не знаю, зачем они делают такие заявления. Не знаю, почему они вообще думают о других клубах. Мы не разочарованы и не разозлены – нам просто кажется странным тот факт, что они уделяют внимание нашим тратам. Их траты нас не беспокоят.
Реальность такова, что все топ-клубы вкладывают в трансферы столько денег, сколько считают нужным. Мы не следим за тем, что делают другие клубы. Для нас «Ливерпуль» – отличный соперник на футбольном поле», — приводит слова Беррады Daily Mail.
- 2 августа 2019
-
12:44
-
12:39
-
12:24
-
12:16
-
12:04
-
12:03
-
11:49
-
11:44
-
11:38
-
11:29
-
11:05
-
11:03
-
10:44
-
10:30
-
10:26
-
10:11
-
10:05
-
09:54
-
09:43
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
07:56
-
07:48
-
06:56
-
06:46
-
06:36
-
06:00
-
05:32
-
04:59
-
04:45
-
04:34