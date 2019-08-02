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В «Манчестер Сити» ответили на слова Клоппа про «Воображляндию» топ-клубов

В «Манчестер Сити» ответили на слова Клоппа про «Воображляндию» топ-клубов
Футбол / Англия 0

Главный операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада прокомментировал заявление главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, выразившего мнение, что постоянные вложения в трансферы себе могут позволить лишь четыре клуба, и «горожане» входят в их число.

«Слова Клоппа стали для нас небольшим сюрпризом. Не знаю, зачем они делают такие заявления. Не знаю, почему они вообще думают о других клубах. Мы не разочарованы и не разозлены – нам просто кажется странным тот факт, что они уделяют внимание нашим тратам. Их траты нас не беспокоят.

Реальность такова, что все топ-клубы вкладывают в трансферы столько денег, сколько считают нужным. Мы не следим за тем, что делают другие клубы. Для нас «Ливерпуль» – отличный соперник на футбольном поле», — приводит слова Беррады Daily Mail.

Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги
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