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Ерохин рассказал, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки

Ерохин рассказал, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки и кто из игроков национальной команды следит за модой.

«Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас Артёму Дзюбе. Кто из сборников следит за модой и трендами и одевается лучше всех? Братья Алексей и Антон Миранчуки, Фёдор Смолов.

К кому из игроков сборной можно заехать в 6 утра на кофе без предупреждения и не услышать укора? Думаю, к Роме Зобнину или Илье Кутепову. Что касается самого распространённого упрёка в сборной, то они возникают только по поводу футбольных моментов. Например, за ошибку на тренировке", — цитирует хавбека «RT на русском».

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