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Лепсая рассказал, почему сорвался переход Джано из «Спартака» в «Витесс»

Лепсая рассказал, почему сорвался переход Джано из «Спартака» в «Витесс»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о причинах срыва в зимнее трансферное окно перехода полузащитника московского «Спартака» Джано Ананидзе в «Витесс», где пост главного тренера занимает российский специалист Леонид Слуцкий.

«Когда выяснилось, что весной Джано «Спартаку» не нужен, я предложил его Слуцкому. Тот, конечно, заинтересовался, мы даже заказали билеты в Нидерланды, но там, увы, странные правила: футболист должен платить все налоги, даже если отдан в аренду, и 90% зарплаты получает в клубе из другой страны.

Джано был готов на очень солидное понижение, но «Спартак» попадал бы на сумасшедшие налоги. Поэтому переход не состоялся», — приводятся слова Лепсая на сайте телеканала «Матч».

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