Малком: «Зенит» — большой клуб, его знает вся Европа

Новичок «Зенита» полузащитник Малком поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб из «Барселоны».
«Я очень рад и благодарен руководству «Зенита» – президенту клуба, спортивному директору и главному тренеру – а также представителям «Барселоны». Клубы быстро достигли соглашения. Надеюсь забивать голы и радовать болельщиков.
Санкт-Петербург – очень красивый город с большим числом туристов. Что касается целей в «Зените», то я хочу хорошо играть и проявить себя в Лиге чемпионов. Всё произошло очень быстро. Я долго не думал над переходом, посоветовался со своей семьёй перед переходом. «Зенит» – большой клуб, его знает вся Европа», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.
- 2 августа 2019
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