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Малком стал пятым в списке самых дорогих продаж в истории «Барселоны»

Малком стал пятым в списке самых дорогих продаж в истории «Барселоны»
Футбол / РПЛ 0

«Барселона» на своём официальном сайте подтвердила, что за переход бразильского вингера Малкома в «Зенит» клуб получит € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Таким образом, 22-летний игрок стал пятым в списке самых дорогих продаж сине-гранатовых.

Дороже «Барса» продавала только Неймара в «Пари-Сен-Жермен» — за € 222 млн летом 2017 года, Луиша Фигу в «Реал» — за € 60 млн летом 2000 года, Паулиньо в «Гуанчжоу Эвергранд» — за € 50 млн в январе текущего года, Алексиса Санчеса в «Арсенал» — за € 42,5 млн летом 2014 года.

При этом, если «Барселона» получит от «Зенита» ещё € 5 млн в виде бонусов за трансфер Малкома, бразилец переместится на четвёртое место в списке самых дорогих продаж каталонского клуба.

«Барселона» назвала сумму трансфера Малкома в «Зенит»
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