Лукаку опубликовал данные игроков с тренировки «МЮ», позже он удалил сообщение

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку опубликовал скоростные данные игроков своей команды, показанные на одной из тренировок.
26-летний нападающий обнародовал в своём «твиттере» видео, на котором можно увидеть максимальные показатели скорости футболистов «МЮ» с занятия, состоявшегося 10 июля. Согласно данным, самым быстрым игроком команды является Диогу Далот с результатом 36,43 км/ч. Вторым в списке идём сам Лукаку (36,25 км/ч), третьим — Тахит Чон (36 км/ч), четвёртым — Маркус Рэшфорд (35,71 км/ч), пятым — Даниэль Джеймс (35,53 км/ч). Самым медленным игроком команды оказался Люк Шоу, его результат — 31,03 км/ч.
Позже бельгиец удалил свой пост.
Ранее появилась информация, что Лукаку может перейти в «Ювентус». «Старая синьора» уже достигла договорённости с игроком о переходе.
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