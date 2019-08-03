«Реал» хочет приобрести Фернандеша, в котором заинтересованы «Тоттенхэм» и «МЮ»

Мадридский «Реал» хочет приобрести полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Record. Ранее свою заинтересованность в 24-летнем полузащитнике сборной Португалии проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Предполагается, что козырем «Реала» в потенциальных переговорах может стать агент Жорже Мендеш, которого мадридский клуб может попросить вести переговоры.



Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» предложил лиссабонскому клубу 60 млн евро за покупку Фернандеша, но это предложение не было принято. «Спортинг» не хочет расставаться с Бруну менее чем за 70 миллионов.



В сезоне 2018/19 Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча — 33 в чемпионате, 11 в кубке и 8 в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года. Напомним, что на международной арене «Спортинг» стартовал с группового этапа Лиги Европы, занял там второе место и в 1/16 финала проиграл «Вильярреалу».

«Тоттенхэм» может перехватить Бруну Фернандеша у «Манчестер Юнайтед»