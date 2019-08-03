Игрок сборной США: женщинам платят весь сезон, но они играют в отстойных лигах

Игрок сборной США Джермейн Джонс поделился мнением о позиции представительниц женской национальной команды, которые требуют равной оплаты труда с мужчинами.
«Существует большая разница между мужским и женским спортом. Назовите мне хотя бы одну страну, где девушкам платят столько же, сколько мужчинам. Такой страны просто нет.
Некоторые игроки сборной, выступающие в MLS, могут зарабатывать меньше, нежели женщины, которые получают стабильную зарплату в национальной команде, а не в клубе. И это большая разница. Мы выходим на поле, а нам не платят. Мы должны не только играть, но и выигрывать. Женщинам же платят весь сезон, а они играют в отстойных лигах.
Думаю, они должны быть осторожными в высказываниях, потому что у них есть игроки, такие как Алекс Морган, которые зарабатывают больше некоторых парней. Но они всё равно кричат: «Нам нужно больше денег». Это может иметь неприятные последствия в скором времени", — цитирует Джонса Toofab.
- 3 августа 2019
-
11:31
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:20
-
10:18
-
10:14
-
10:07
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:29
-
09:14
-
09:11
-
08:56
-
08:31
-
08:00
-
07:49
-
07:18
-
07:01
-
06:49
-
06:35
-
05:59
-
05:48
-
05:26
-
05:02
-
04:32
-
03:56
-
03:00
-
02:38
-
02:17