Игрок сборной США: женщинам платят весь сезон, но они играют в отстойных лигах

Игрок сборной США Джермейн Джонс поделился мнением о позиции представительниц женской национальной команды, которые требуют равной оплаты труда с мужчинами.

«Существует большая разница между мужским и женским спортом. Назовите мне хотя бы одну страну, где девушкам платят столько же, сколько мужчинам. Такой страны просто нет.

Некоторые игроки сборной, выступающие в MLS, могут зарабатывать меньше, нежели женщины, которые получают стабильную зарплату в национальной команде, а не в клубе. И это большая разница. Мы выходим на поле, а нам не платят. Мы должны не только играть, но и выигрывать. Женщинам же платят весь сезон, а они играют в отстойных лигах.

Думаю, они должны быть осторожными в высказываниях, потому что у них есть игроки, такие как Алекс Морган, которые зарабатывают больше некоторых парней. Но они всё равно кричат: «Нам нужно больше денег». Это может иметь неприятные последствия в скором времени", — цитирует Джонса Toofab.