«Барселона» получит 7,5% суммы будущей возможной продажи «Зенитом» Малкома

«Барселона» может заработать на продаже бразильского вингера Малкома в «Зенит» даже больше означенных € 45 млн, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно сведениям источника, за переход 22-летнего игрока в стан сине-бело-голубых каталонский клуб получил € 40 млн. Ещё € 5 млн могут быть переведены на счета сине-гранатовых в виде бонусов. Кроме того, «Барса» получит 7,5% суммы будущей возможной продажи футболиста «Зенитом».
Ранее сообщалось, что по условиям личного соглашения с петербургским клубом футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.
Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.
- 3 августа 2019
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