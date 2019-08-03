Шишкин тренируется с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин тренируется в составе московского «Торпедо». Ранее сообщалось, что интерес к 32-летнему игроку проявляет «Сочи».



Об уходе Шишкина из «Краснодара» стало известно 11 июля. «Быки» в своём «твиттере» сообщили о досрочном расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.



Шишкин выступал за «быков» с 2017 года. За два года в составе команды он сыграл 34 матча. На счету 32-летнего защитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт игрока с краснодарским клубом действовал до лета следующего года. Ранее Шишкин также выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив». В составе сборной России футболист сыграл 16 матчей.

Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи»