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Байрамян: «Ростов» закономерно увёз одно очко из Екатеринбурга

Байрамян: «Ростов» закономерно увёз одно очко из Екатеринбурга
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2).

«Атак было много. Но если бы в конце не было момента у Сигурдссона, то было бы нормально, что сыграли 2:2. Получается, всё закономерно, увозим отсюда одно очко и двигаемся дальше.

Мы давно знакомы с Романом Емельяновым. Хороший парень и футболист. Пару раз досталось от него, но это футбол. Это не первая игра, где мы меняемся позициями с Ионовым, проблем никаких нет.

Чувствую, что прибавляю физически. Просто я играю на такой позиции, где нужно результативно действовать. 2 очка – не так много. Если не буду этого делать, то найдётся другой футболист. Надо работать и стараться», — приводит слова Байрамяна официальный сайт клуба.

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