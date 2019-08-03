Хохлов: матчи со «Спартаком» особенные, но давления никакого нет

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий перед московским дерби со «Спартаком» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
«И для болельщиков и для игроков матчи со «Спартаком» особенные. Но давления никакого нет: не первый раз уже играем. Естественно, настраиваемся на дерби. Весенний матч — это уже история. Сегодня нужно выходить и показывать хорошую игру, забивать голы, чтобы выиграть.
Н'Жье тренируется пока только два дня, и его ещё нужно встроить в команду. До этого были перелёты, подписание контракта, и он на какое-то время выпал из тренировочного процесса, даже индивидуально не мог тренироваться. Поэтому сегодня остался в запасе.
Ощущаю ли давление? Давление в прессе идёт, кто-то высказывается. Стараюсь абстрагироваться от этого и готовить команду к предстоящим играм. Общение с руководством проходит нормально, в рабочем режиме», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 3 августа 2019
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