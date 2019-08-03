Караваев отдал результативную передачу в матче «Витесс» — «Аякс»
Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев помог открыть счёт в домашнем матче 1-го тура нидерландской Эредивизии с амстердамским «Аяксом».
В начале первого тайма Караваев отдал результативную передачу на хавбека Матуша Беро. До свистка на перерыв «Аякс» сумел сравнять счёт — отметился полузащитник Донни ван де Бек, автором голевого паса стал хавбек Хаким Зиеш.
Напомним, в минувшем сезоне «Аякс» стал чемпионом первенства Нидерландов. «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, финишировал пятым. В борьбе за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 команда из Арнема по сумме двух матчей проиграла «Утрехту» Дика Адвоката (1:1, 0:2).
Календарь Эредивизии можно посмотреть на «Чемпионате».
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