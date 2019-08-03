«Фанаты — душа футбола». Баннер болельщиков «Зенита» на матче с «Краснодаром»
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» вывесили баннер на матче 4-го Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
«От юга до севера. Фанаты — душа футбола. Екатеринодар — Петербург», — гласит надпись на баннере.
Матч «Зенит» — «Краснодар» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 3 туров петербургский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 9 очков. «Краснодар» (6) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата России.
В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Краснодар». Сине-бело-голубые были сильнее в Санкт-Петербурге (2:1) и Краснодаре (3:2).
«Зенит» — «Краснодар»: Малком — в запасе сине-бело-голубых
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