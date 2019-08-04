Оздоев: «Зенит» владел инициативой, но получил случайный гол от «Краснодара»

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).



«Мы полностью владели инициативой, играли хорошо. Во втором тайме соперник не выходил за свою половину поля, но получили случайный гол. После этого повысили темп, сравняли, могли ещё забить, были моменты. Спасибо болельщикам, что пришли в такое позднее время, был прекрасный матч. Будем больше забивать, думаю. Случается, когда не можешь реализовать. Ничего страшного в пропущенном голе нет, такое бывает. Фол в моменте с нашим голом? В Интернете всегда пишут, но зачем тогда придумали VAR?" — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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