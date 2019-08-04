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Автогол Сантоса и мяч Дзюбы на 91-й минуте — в обзоре игры «Зенит» — «Краснодар»

Автогол Сантоса и мяч Дзюбы на 91-й минуте — в обзоре игры «Зенит» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.

В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Артём Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, отличившись после передачи форварда Сердара Азмуна.

Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

Сине-бело-голубые впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Быки» ранее одержали победу в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уфой» (3:2), а также проиграли «Ахмату» (0:1).

«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Краснодар» (7) занимает пятое место.

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