«Реал» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал интерес к себе со стороны мадридского «Реала».
«Это правда, «Реал» действительно связывался с «Аяксом». Большего я об этом не могу сказать. «Реал» — отличный клуб, но я по-прежнему в «Аяксе». Посмотрим, что получится», — приводит слова Донни ван де Бека Fox Sports.
Ранее стало известно, что руководство «сливочных» одобряет подписание 22-летнего хавбека амстердамского клуба, трансфер которого оценивается в € 60 млн, однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает настаивать на приобретении Поля Погба у «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне ван де Бек провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов. В матче первого тура нового сезона чемпионата Нидерландов против «Витесса» ван де Бек уже отметился результативным ударом.
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