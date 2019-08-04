«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Тамбова» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Клёнкин, Бенито, Мамтов, Конате.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.
Матч «Тамбов» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 августа, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Конфликт фанатов и ОМОНа в Петербурге: «Зенит» за вывод полиции со стадиона
В «Зените» прокомментировали столкновение сотрудников ОМОНа с фанатами.
- 4 августа 2019
-
16:00
-
15:36
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:00
-
14:59
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53
Партнерский контент