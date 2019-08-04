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«Тамбов» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Тамбова» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Клёнкин, Бенито, Мамтов, Конате.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.

Матч «Тамбов» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 августа, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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