«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

«Валенсия» в товарищеской игре обыграла «Байер» со счётом 2:1.

Счёт в матче уже на 10-й минуте открыл форвард «летучих мышей» Кевин Гамейро. Через 11 минут с поля был удалён защитник леверкузенского клуба Александар Драгович. Несмотря на это, на 27-й минуте «Байер» отыгрался — Кай Хаверц реализовал 11-метровый удар. Но на 57-й минуте победу «Валенсии» принёс Гамейро, оформивший дубль.

Российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев вышел на замену на второй тайм вместо Гонсалу Гуэдеша и провёл на поле 45 минут. Результативными действиями он не отметился.

Для «Байера» это был восьмой матч во время предсезонной подготовки. На счету немецкого клуба 1 победа, 2 ничьи и 5 поражений. «Валенсия» сыграла 5 матчей, одержав 3 победы и 2 ничьи.