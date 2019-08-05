Кипиани: в концовке у «Рубина» были моменты, просто не повезло

Полузащитник «Рубина» Ника Кипиани прокомментировал поражение в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«Свою игру не оцениваю ни хорошо, ни плохо, потому что это первая игра, не очень комфортно себя чувствовал. Но я думаю, с каждой игрой всё будет лучше и лучше. Насчёт игры команды, мы проиграли, потому нельзя сказать, что мы сыграли хорошо. Когда команда проигрывает, значит допускает ошибки. Будем прибавлять и исправлять ошибки, которые у нас были в этой игре, разберём и будем двигаться дальше.
Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю. Сейчас нельзя сказать конкретно, чего не хватило. Особенно в концовке у нас были моменты. Просто не повезло, наверное, повезёт в следующей игре», — приводит слова Кипиани пресс-служба клуба.
ЦСКА, набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (7) — на 8-м месте в таблице.
В 5-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с дебютантом РПЛ «Сочи». Встреча состоится 11 августа на стадионе «ВЭБ Арена». «Рубину» предстоит гостевая игра с «Краснодаром». Матч пройдёт 10 августа на стадионе «Краснодар».
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