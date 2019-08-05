Евсеев — о матче с «Сочи»: обе команды создали мало моментов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

«Раз сыграли вничью – значит получили очко. Пытались вскрыть оборону соперника быстрым переводом мяча с одного фланга на другой. Где-то это удавалось, когда Тилл приходил и создавал преимущество на фланге.

Во втором тайме где-то мы подсели. Обе команды создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали», – приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.

Для «Сочи» набранное очко стало первым в Премьер-Лиге. Команда Александра Точилина покинула последнее место в турнирной таблице, обошла «Оренбург» и поднялась на 15-е место. «Уфа» набрала четыре очка. Подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.