Евсеев — о матче с «Сочи»: обе команды создали мало моментов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).
«Раз сыграли вничью – значит получили очко. Пытались вскрыть оборону соперника быстрым переводом мяча с одного фланга на другой. Где-то это удавалось, когда Тилл приходил и создавал преимущество на фланге.
Во втором тайме где-то мы подсели. Обе команды создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали», – приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.
Для «Сочи» набранное очко стало первым в Премьер-Лиге. Команда Александра Точилина покинула последнее место в турнирной таблице, обошла «Оренбург» и поднялась на 15-е место. «Уфа» набрала четыре очка. Подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ и набрал первое очко в чемпионате
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